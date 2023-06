Apokalyptische Szenerie in New York City: die Millionenmetropole ist in einen orangenen, nebligen Schleier gehüllt. New Yorks berühmte Stadtteile Manhattan, Brooklyn und die Bronx versanken am Mittwoch im dichten Rauch. Und auch andere Städte an der US-Ostküste sind betroffen.

Grund dafür: I Kanada lodern schon seit Wochen schwere Waldbrände, rund 3,8 Millionen Hektar Wald brannten bereits nieder. Winde trugen die Rauchpartikel jetzt über hunderte Kilometer nach Süden in die USA.

Das sorgt für schlechte Sicht und ungesunde Luft: Die US-Umweltbehörde sprach für mehr als 100 Millionen Menschen in den Staaten erhöhte Warnstufen wegen mangelnder Luftqualität aus. Für die Betroffenen gilt demnach die Warnstufe Orange, in manchen Teilen sogar Warnstufe Rot.

In New York lag ein verbrannter Geruch in der Luft, war fühlbar in Hals und Augen und sorgte für Kopfschmerzen.

Jack Caravanos, Gesundheitsexperte:

»Ich habe den Leuten geraten, wenn möglich drinnen zu bleiben. Zwar wird die Außenluft letztendlich ihren Weg nach drinnen finden, aber die Konzentration wird geringer sein. Es ist jetzt nicht die Zeit, um Tennis zu spielen, zu joggen oder sich auf einen Marathon vorzubereiten. Schonen Sie Ihre Lunge. Tun Sie nichts, was tiefes, schweres Atmen erfordert, gehen Sie lieber zu Fuß als mit dem Fahrrad, wenn Sie können, um es langsam anzugehen.«

Manhattans Stadtteilbürgermeister gab an, die Luftqualität sei »mittlerweile mehr als doppelt so hoch wie der höchste Grad an Gesundheitsgefährdung«, den es offiziell überhaupt gibt. Die Gouverneurin des Bundesstaats New York sprach von einer »Notfallkrise« und kündigte an, eine Million Mund-Nasen-Masken verteilen zu wollen. Der Ausnahmezustand könne noch mehrere Tage anhalten.