Tierschutzdebatte in Frankreich Warum ein toter Kater ganz Paris beschäftigt

Kater Neko wurde in einem Pariser Bahnhof von einem Zug überrollt. Nun kämpft seine Besitzerin dafür, dass sich so etwas nicht wiederholt. An ihrer Seite: viele Franzosen, Tierschützer – und der Innenminister.