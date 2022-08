Es sind Tonnen an toten Fischen, die auf der Oder treiben. Von Polen - wo die Oder entspringt und den größeren Teil ihres Verlaufs nimmt, bevor sie zum Grenzfluss zwischen Deutschland und Polen wird - treiben die Kadaver bis nach Frankfurt an der Oder. Noch ist die Ursache für das massenhafte Fischsterben nicht endgültig geklärt. Einige Fachleute vermuten eine Quecksilbervergiftung. Es könnte jedoch auch eine Kombination aus Hitze, dem historisch niedrigen Wasserstand und weiteren Giftstoffen sein.

Miroslaw Kaminski, Zielona Gora Angelverband Polen

»Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie eine solche Umweltkatastrophe erlebt. Wahrscheinlich ist dies die schlimmste Katastrophe in der Geschichte unseres Bezirks. Ich denke, die Oder hat so etwas in dem Ausmaß noch nicht gesehen. Was hier passiert, ist eine echte Tragödie.«

Eine Tragödie, die möglicherweise hätte verhindert oder zumindest eingedämmt werden können: Bereits Ende Juli sollen auf polnischer Seite einzelne Fischkadaver entdeckt worden sein. Doch die Meldekette habe nicht funktioniert, so das deutsche Bundesumweltministerium. Mit Drohnen wollen die Behörden sich jetzt einen Überblick über die Lage verschaffen. Mit Probenergebnissen aus Polen sei frühestens am Sonntag zu rechnen.

Wie groß die langfristigen Auswirkungen auf das Ökosystem sind, ist unter Experten umstritten: Bei einer Quecksilbervergiftung könnten allerdings als nächstes auch Vögel betroffen sein, die die vergifteten Fische fressen.

Am Samstag sollen die Kadaver aus dem deutschen Teil der Oder entfernt werden.