Am Watzmann in Bergnot Gerettete Urlauber beschweren sich über den Service der Bergwacht

Zwei Urlauber aus Nordrhein-Westfalen sind bei einer Wanderung am Watzmann in Bayern in Bergnot geraten. Ihre Rettung war für alle Involvierten riskant. Besonders dankbar zeigten sie sich jedoch nicht.