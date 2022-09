Sänger Ed Sheeran hat bei einem Konzert in München die verstorbene Queen mit einem Song gewürdigt – und verkündet, dass seine Karriere ohne sie wohl ganz anders verlaufen wäre. Er spielte seinen Hit »Perfect« in Gedenken an Elizabeth II. »Ich bin mir sicher: Ich hätte ohne die Queen nie mit dem Gitarrespielen angefangen«, sagte der Superstar .