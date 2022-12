Gans, Kartoffelsalat, Fondue Warum wir an Weihnachten essen, was wir essen

Traditionelle Weihnachtsessen wie Gans mit Rotkohl oder Kartoffelsalat sind seit Jahren beliebt. Warum ist das so? Was haben die 68er in Deutschland mit Fondue und Raclette zu tun und was ist christlich am Kartoffelsalat? Der Kulturwissenschaftler Gunther Hirschfelder hat Antworten.