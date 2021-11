Weitere Weihnachtsmärkte starten trotz Pandemie 2G, 3G und uneingeschränktes Bummeln – was gilt wo?

In Dresden und Nürnberg fallen die berühmten Weihnachtsmärkte wegen Corona aus. In Lübeck, Bremen, Hannover, Köln oder Frankfurt am Main öffnen sie hingegen nun – mit unterschiedlichen Regeln.