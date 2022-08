Laut der Polizei Euskirchen war durch den Ausfall teils auch das Mobilfunknetz betroffen. Alle Feuerwehrgerätehäuser seien als Ansprechpartner für Notfälle besetzt gewesen.

Die Polizei erhöhte in der Gegend die Präsenz. Im Rhein-Erft-Kreis waren Teile einer Hundertschaft vor Ort, die ohnehin wegen eines geplanten Einsatzes in der Nähe waren. Diese sollten dort für die Bürger ansprechbar sein, sagte ein Polizeisprecher. »Die Leute haben ja Sorgen, haben Angst.« Nachdem der Strom im Bereich Erftstadt wieder da war, hieß es: »Gefahrensituationen oder Straftaten in Zusammenhang mit dem Stromausfall sind derzeit nicht bekannt.«