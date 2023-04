Im Januar 2016 hatte Scarpulla nach einem Besuch in Medjugorje, einem bekannten katholischen Wallfahrtsort in Bosnien, eine Marienstatue gekauft. Zurück in Italien behauptete sie, diese Madonna weine Tränen aus Blut und übermittle ihr Botschaften.

Die Marienfigur wurde flugs in einem Glaskasten verstaut und in einem Park am Bracciano-See, rund 50 Kilometer nordwestlich von Rom, ausgestellt. Fortan versammelten sich hier jeden dritten Tag im Monat Hunderte Pilger – viele von ihnen in der Hoffnung, durch die magischen Kräfte der Statue von Krankheiten geheilt zu werden.