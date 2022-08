Nachdem ein Blitz in einen Hallenkomplex eingeschlagen ist, ist in Weingarten (Landkreis Karlsruhe) ersten Schätzungen zufolge ein Schaden in Millionenhöhe entstanden. Zeugen zufolge schlug der Blitz in der Nacht zu Samstag ein, wie die Polizei am Morgen mitteilte. Das Gebäude beherbergt Hallen, die als Autowerkstatt, Lackierereien und Lager genutzt werden.