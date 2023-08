Weltjugendtag in Portugal Papst Franziskus fordert ein Europa als »Brückenbauer und Friedensstifter«

»Wohin steuerst du, Europa?«

»Wohin steuerst du, wenn du der Welt keine Wege zum Frieden aufzeigst, kreative Wege zur Beendigung des Kriegs in der Ukraine?«, fragte er mit Blick auf Europa. Es werde mehr Geld in Waffen investiert als in die Zukunft der Kinder, mahnte er an. Außerdem müsse sich Europa seinen Problemen stellen, forderte er. Er kritisierte etwa den Umgang mit Migranten an den Außengrenzen und im Mittelmeer, den Geburtenrückgang sowie die Diskussionen über die Sterbehilfe.