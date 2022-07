Der Zug fuhr rückwärts wieder in den Bahnhof Werder (Havel) zurück – mitsamt der rund 600 Fahrgäste. Diese mussten in nachfolgende Züge umsteigen, wie die Bundespolizei Berlin am Mittwochabend per Twitter mitteilte. »Der Triebfahrzeugführer konnte nach dem Vorfall nicht mehr weiterfahren«, sagte der Sprecher. Der Einsatz der Bundespolizei endete gegen 19.00 Uhr.

Ermittlungen eingeleitet

Gegen den 54-Jährigen wird nach der lebensgefährlichen Aktion wegen gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr ermittelt. Er blieb den Angaben zufolge unverletzt.