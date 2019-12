Teile einer historischen Sandsteinmauer in der Altstadt von Wertheim in Baden-Württemberg sind eingestürzt. Betroffen sei ein Abschnitt von etwa zehn Metern Länge und bis zu acht Metern Höhe, sagte ein Polizeisprecher. Hunde suchten demnach in den Trümmern nach Menschen. Man gehe jedoch nicht davon aus, dass es Opfer gebe.

Ein Haus in unmittelbarer Nähe der Mauer wurde geräumt, drei Menschen mussten das Gebäude verlassen. Sie blieben unverletzt. Die Gründe für den Einsturz der Mauer sind unklar. Möglicherweise spielten starke Regenfälle in letzter Zeit eine Rolle, sagte der Sprecher.

Christoph Schmidt/ DPA Eingestürzte Stadtmauer: Spielt Regen eine Rolle?

Der Unglücksort nahe dem Zugang zu einer Tiefgarage und einem Fußweg zur Burg Wertheim wurde nach Angaben der Polizei abgesperrt.

Die Wertheimer Burg wurde nach Angaben der Stadt im 12. Jahrhundert errichtet und über viele Jahre ausgebaut. Sie thront über dem Stadtkern auf einem Berg - dieser grenzt mit der nun betroffenen Mauerbefestigung an die Altstadt. Zum genauen Alter der historischen Mauer konnte eine Stadtsprecherin zunächst keine Angaben machen.