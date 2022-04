Bei einem Brand in Wesel in Nordrhein-Westfalen sind in der Nacht zu Dienstag fünf Menschen verletzt worden. Das teilte die Polizei am Morgen mit .

Das Feuer brach in der Erdgeschosswohnung eines dreistöckigen Mehrfamilienhaus aus. Der Mieter im Erdgeschoss bemerkte den Brand, rettete sich nach draußen und informierte die Feuerwehr. Jedoch breiteten sich die Flammen in den oberen Stockwerken des Gebäudes aus und griffen auf ein benachbartes Haus über.