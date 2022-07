Lovescammer und ihre Masche Wie westafrikanische Liebesbetrüger Frauen im Netz abzocken

Er gab sich als amerikanischer Soldat aus. Sie nahm für ihn Schulden auf, musste am Ende ihr Haus verkaufen. Ein Besuch bei Opfern in Deutschland. Und bei Tätern, die in Ghana Frauen mit schwarzer Magie verzaubern wollen.