Unwetter 177.000 Blitze über Europa - schwere Schäden in den Niederlanden

Ein großes Gewittersystem ist am Mittwochabend von Frankreich aus über die Benelux-Staaten nach Deutschland gezogen und hat den Nachthimmel dabei mit mehr als 177.000 Blitzen erleuchtet. "Das ist schon eine ordentliche Anzahl für ein Gewitter", sagte Marcus Beyer vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Das Gewitter hatte am späten Abend den Westen Deutschlands erreicht und vom Saarland bis in den Raum Kleve für orkanartige Böen und Starkregen gesorgt. Auf seinem Weg nach Norden verlor es dann aber an Wucht und war am frühen Morgen größtenteils auf die Nordsee abgezogen. Größere Schäden, wie sie in der Nacht zuvor etwa ein Tornado in Bocholt angerichtet hatte, gab es nicht.

AFP Schäden an einem Haus in den Niederlanden

In den Niederlanden hingegen haben schwere Sturmböen erhebliche Schäden angerichtet. In Amsterdam seien fünf Menschen leicht verletzt worden, teilte die Feuerwehr am frühen Donnerstagmorgen mit. Eine der Personen sei von einem umfallenden Baum getroffen worden.

Der Sturm habe "eine Spur der Verwüstung hinterlassen", meldete die Feuerwehr. In der Nacht kam es im ganzen Land zu heftigen Gewittern, starkem Regen und Hagel. Bäume wurden entwurzelt und versperrten Straßen, Ziegel wurden von Dächern geweht und Straßen überflutet, berichteten die Einsatzkräfte.

Nach den Unwettern dürfte sich die Lage in Deutschland am Donnerstag entspannen. Eine Kaltfront ziehe von Westen her über Deutschland und bringe eine spürbare Abkühlung in der westlichen Landeshälfte auf um die 20 Grad, sagte Beyer. Gewitter seien dort dann zunächst nicht mehr zu erwarten.

Die würden dafür den östlichen Bundesländern bevorstehen - "da wird's noch mal heftig heute", sagte Bayer. Die Gewitter würden in der zweiten Tageshälfte aber auch größere Niederschläge bringen, etwa nach Brandenburg, wo bei Hitze und Trockenheit in den vergangenen Tagen mehrere Waldbrände ausgebrochen sind.