Ob zur Vatertagstour mit Bollerwagen und Bier oder für einen Familienausflug: Am Feiertag Christi Himmelfahrt zieht es viele Menschen nach draußen. Zumindest in Teilen Deutschlands spielt dabei in diesem Jahr auch das Wetter mit.

Für den Südosten Deutschlands erwartet der Deutsche Wetterdienst (DWD) Sonne und Temperaturen von bis zu 23 Grad. Im Nordwesten hingegen wird es voraussichtlich wolkig und zeitweise regnerisch. Ab Freitag lockern die Wolken dann auch dort langsam auf und es wird bis zu 24 Grad warm.

Am Samstag sind es dann schon 28 Grad, es ist heiter oder sonnig und bleibt meist trocken. Im Südosten allerdings muss mit teils kräftigen Gewittern gerechnet werden. Für den Montag erwarten die Meteorologen mit mehr als 30 Grad den ersten heißen Tag des Jahres. Zugleich werde es zunehmend schwül, kräftige Schauer und Gewitter zögen auf.

Die weiteren Aussichten seien noch unsicher, sagte der DWD-Meteorologe Christian Herold. Ein erster Trend deute aber darauf hin, "dass die schwülwarme Witterung mit sommerlichen Temperaturen und wiederholt kräftigen Gewittern erstmal so weitergeht".

Bislang war der Mai mit Nachtfrost, reichlich Regen und teilweise sogar Schnee eher kühl. Die Durchschnittstemperatur lag mit 10,9 Grad dem DWD zufolge 1,2 Grad unter dem Durchschnittswert der Vergleichsperiode der Jahre 1961 bis 1990. Damit sei es erstmals seit 13 Monaten nicht zu warm, sondern zu kühl gewesen.