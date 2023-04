Es will weiterhin nicht so richtig Frühling werden in weiten Teilen Deutschlands. Zwar steigen die Temperaturen an diesem Wochenende, doch nächste Woche rauschen sie wieder nach unten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Freitag mitteilte. Demnach geht es am Dienstag kaum noch über die Marke von zehn Grad Celsius hinaus, es bleibt beim unbeständigen Mix aus Sonne, Wolken und Regen.