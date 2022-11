Wie geht’s weiter?

Man sieht am Beispiel des 14-Tage-Trends für Berlin (andere Orte via Menü ), dass die Kälte im Nordosten ein paar Tage dableiben mag, bevor es später kommende Woche wieder wärmer werden kann. Auch mit Hilfe des Klimawandels ist es noch keine böse Dauerfrostlage, die in dieser Jahreszeit durchaus auch schon möglich wäre. Aber es wird für die betroffenen Gebiete ein scharfer Kontrast sein zu dem, was bisher war und mit dem begleitenden Wind ein erster Test, wie Menschen heizen und was mit den Gasreserven passiert.