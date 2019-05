Wetter am Wochenende Es wird erstmals über 30 Grad warm

Am Wochenende wird es in Deutschland zum ersten Mal in diesem Jahr über 30 Grad warm. Hoch "Pia" bringe in den kommenden Tagen sonniges und heißes Wetter, hieß es vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach. "Bislang lag die höchste Temperatur dieses Jahr bei 28,1 Grad", sagte eine DWD-Meteorologin.

Selbst im Norden - wo es am Freitag wettertechnisch noch durchwachsen sein soll - zeige sich am Samstag häufig die Sonne, es bleibe meist trocken. Nur im Südosten bildeten sich Quellwolken und es könne örtlich gewittern. Die Höchstwerte erreichen der Vorhersage des DWD zufolge 24 bis 29 Grad, nahe der Küste ist es kühler.

Am Sonntag dann werde die 30-Grade-Marke vielerorts geknackt: 25 bis 32 Grad warm soll es werden. Der Himmel ist laut den Experten nahezu überall strahlend blau, nur im südöstlichen Bergland können sich ein paar Wolken zeigen.

Anfang kommender Woche soll es ebenfalls heiß bleiben, gerade im Osten und auch am Rhein könnten erneut mehr als 30 Grad erreicht werden.

Mit dem Umschwung legt das Wetter eine Art Punktlandung zum meteorologischen Sommeranfang hin: Der ist immer am 1. Juni. Im Kalender startet der Sommer später, dieses Jahr am 21. Juni.