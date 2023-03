Mild: ja – sonnig: nicht immer: Am kalendarisch letzten Winterwochenende stehen Deutschland frühlingshafte Temperaturen bevor.

Am Samstag werde es »allgemein sehr mild mit Höchstwerten zwischen 10 bis 13 Grad an den Küsten, sonst 14 bis 20 Grad«, sagte der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorher. Vielerorts soll es einen Wechsel aus Sonne und dichten Wolkenfeldern geben, im Norden ist es laut DWD meist sogar stark bewölkt. Dabei gibt es gebietsweise Regenschauer, am Nachmittag und Abend einzelne Gewitter.