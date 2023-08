In diesem Jahr war der Sommer laut DWD zufolge von großen Schwankungen geprägt: Es gab tropische Hitze, aber auch frische Temperaturen. So wurde am 3. Juni in Sohland an der Spree mit minus 0,7 Grad der bundesweite Sommer-Tiefstwert ermittelt. Am 15. Juli hingegen kamen die Menschen bei 38,8 Grad in Möhrendorf-Kleinseebach in Bayern ganz besonders ins Schwitzen. Und während der Juli teils extreme Hitze geboten habe, sei der Augustanfang stellenweise frühherbstlich gewesen.