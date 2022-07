Laut DWD liegt der Hitzerekord in Deutschland bei 41,2 Grad – gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg. »Es ist möglich, dass wir am Dienstag entlang des Rheins in ähnliche Bereiche kommen«, sagte Friedrich den Zeitungen der Funke Mediengruppe.

Am Mittwoch verlagert sich die Hitze in den Osten und Nordosten

»Aber eigentlich ist es unerheblich, ob es am Dienstag dann 38 oder 40 Grad werden – es wird eine Hitzewelle geben, das kann man mit Sicherheit sagen.« Die Hitze sei eine Folge des Klimawandels. »Seit dem berühmten ›Jahrhundertsommer‹ 2003 erleben wir die 40 Grad zwar nicht jedes Jahr, aber immer öfter«, erklärte er. Am Mittwoch verlagert sich die Hitze den Meteorologen zufolge in den Osten und Nordosten.