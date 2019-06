Bei dem extrem heißen Wetter sind am Mittwoch mehrere Menschen in Deutschland bei Badeunfällen ums Leben gekommen. Ein 39 Jahre alter Mann starb im Landkreis Regensburg. Er ging in einem Weiher unter und starb am Abend in einem Krankenhaus.

Gleich zwei Badetote gab es in Mecklenburg-Vorpommern: Eine 83-Jährige wurde in Neubrandenburg leblos aus dem Wasser geborgen, und ein 28 Jahre alter Mann ertrank in einem Badesee.

Am Mittwoch war in Deutschland ein neuer Temperaturrekord für den Monat Juni gemessen worden: Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wurde an einer Messstation im brandenburgischen Coschen 38,6 Grad erreicht. Der bisherige Rekordwert lag nur minimal darunter. 1947 wurde in Bühlertal in Baden-Württemberg 38,5 Grad gemessen. (Mehr über die Wechselwirkung von Klimakrise und Hitze erfahren Sie hier.)

Besonders heiß wurde es nach vorläufigen Angaben zudem mit gut 38 Grad in Manschnow (Brandenburg), Hoyerswerda (Sachsen), Cottbus (Brandenburg) und Möhrendorf-Kleinseebach (Bayern). "Im Osten lagen am Mittwoch die heißesten Orte Deutschlands", sagte der Meteorologe Tobias Reinartz vom DWD. In mehreren Bundesländern gab es regionale Juni-Rekorde.

Auch in den kommenden Tagen bleibt es sehr warm in Deutschland, vor allem im Norden gehen die Temperaturen am Donnerstag aber zunächst etwas zurück. In Hamburg sind demnach knapp 30 Grad zu erwarten.

Der Süden muss aber weiter mit Werten wie in den Tropen klarkommen. Am Oberrhein bleibt es heiß bei bis zu 38 Grad. Am Freitag kühlt es sich noch einmal etwas ab, schon am Samstag kommt schon die nächste Welle heißer Sahara-Luft.