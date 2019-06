Hoch "Ulla" Waldbrände in Brandenburg und Berlin sind unter Kontrolle

12.15 Uhr

Bei Hitze morgens und abends wiegen

Bei hohen Temperaturen ist es besonders wichtig, genug zu trinken - ansonsten drohen ernste gesundheitliche Probleme. Ob man genug Wasser zu sich genommen hat, lässt sich am besten auf der Waage kontrollieren, sagt Prof. Hanns-Christian Gunga vom Institut für Physiologie der Berliner Charité.

Der Trick: Einfach morgens und abends wiegen und das Ergebnis vergleichen. Sind es am Ende des Tages ein oder zwei Kilo weniger als zu Beginn, ist das kein Anlass zur Freude - sondern ein Zeichen dafür, dass es ein oder zwei Liter zu wenig waren. "Die sollte man dann abends noch auffüllen, damit man mit einem normalen Wasserbestand in den nächsten heißen Tag hineinkommt", sagt Gunga.

12.05 Uhr

Absatz an Ventilatoren steigt rasant

Die Hersteller von Ventilatoren dürfen sich über die Hitzewelle hingegen freuen. Eine Sprecherin von Media Markt und Saturn sagte: "Mit Blick auf die prognostizierten hohen Temperaturen in den kommenden Tagen gehen wir davon aus, dass das Interesse nochmals deutlich anziehen wird."

11.50 Uhr

Waldbrände unter Kontrolle

Trotz der anhaltender Hitzewelle haben Einsatzkräfte den größeren Waldbrand in der Lieberoser Heide in Brandenburg unter Kontrolle gebracht. Die Lage sei stabil und eine weitere Brandausbreitung derzeit auszuschließen, sagte der Landkreis Dahme-Spreewald in Lübben im Spreewald nach einer Lagebesprechung.

Auch im Berliner Grunewald brachte die Feuerwehr bis Dienstagabend einen Waldbrand unter Kontrolle, der sich zwischenzeitlich bis auf eine Fläche von ungefähr sechs Hektar ausgedehnt hatte. Die letzten Nachlöscharbeiten endeten einem Sprecher zufolge in den Nachtstunden.

11.25 Uhr

Abkühlung nur im Norden

Am Donnerstag wird es den Wetterexperten zufolge ein starkes Temperaturgefälle zwischen Nord und Süd geben. Während in Hamburg nur noch Werte um die 20 Grad erwartet werden, ist es etwa am Oberrhein weiterhin brütend heiß mit Temperaturen von 37 bis 38 Grad.

11.08 Uhr

Deutschland stehen neue Hitzerekorde bevor

Mit Werten um die 40 Grad steht Deutschland ein weiterer heißer und möglicherweise rekordverdächtiger Sommertag bevor. "Im Saarland und im Rheintal kratzen wir an der 40 Grad-Marke", sagte der Meteorologe Andreas Friedrich vom Deutschen Wetterdienst (DWD).

Wird nun sogar ein historischer Hitze-Rekord aufgestellt? "Ausschließen kann man es nicht. Aber es ist nicht das wahrscheinlichste Szenario", sagte Friedrich. Den Rekord in Deutschland hält das bayerische Kitzingen aus dem Jahr 2015, dort registrierte der DWD 40,3 Grad an der Messstation.

10.55 Uhr

Hitze verbiegt Gleise an der Ostsee

Die Sommerhitze hat die Gleise der Schmalspurbahn "Molli" an der Ostsee verbogen. Deshalb sei der Verkehr der dampfbetriebenen Bahn zwischen den Haltestellen Doberan Rennbahn und Heiligendamm bis auf weiteres eingestellt, teilte der Landkreis Rostock am Mittwoch mit. Als Ersatz verkehren Busse, hieß es.

Eine Gleisbaufirma sollte den Schaden am Mittwoch untersuchen und versuchen, Spannung aus den verzogenen Gleisen zu nehmen. Allerdings dürften die Schienen nicht zu heiß werden, weil sonst Gefahr für die Arbeiter bestehe.