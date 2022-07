In Portugal kämpften am Sonntagabend unterdessen rund eintausend Einsatzkräfte gegen 16 aktive Waldbrände. Nach Angaben der Naturschutzbehörde ICNF vernichteten die Flammen in Portugal in einer guten Woche rund 30.000 Hektar Wald.

In beiden Ländern der iberischen Halbinsel gab es derweil in Erwartung sinkender Temperaturen Grund zur Hoffnung. In Portugal wollte die Regierung deshalb den zum Montag auslaufenden »Estado de contingência«, den dritthöchsten Notstand, nach einer Woche vorerst nicht verlängern. »In den kommenden Tagen wird ein Temperaturrückgang zwischen zwei und acht Grad erwartet«, erklärte Innenminister José Luis Carneiro. Auch in Spanien sollen die Temperaturen etwas sinken.