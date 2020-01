Ab Freitag werden an den Küsten und im Bergland Sturmböen erwartet. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt daher vor der Gefahr durch die Straßen gewehter Christbäume. Der Wind könnte Tannenbäume "durchaus mehrere Meter" durch die Straßen tragen, sagte die DWD-Meteorologin Jacqueline Kernn am Mittwoch.

Was den wenigsten bekannt sein dürfte: "Stürzt ein Fußgänger oder wird beispielsweise ein Auto beschädigt, haftet der Besitzer des Baums", so Kernn. Deswegen gelte für alle Tannenbaumbesitzer: "Achtsam entsorgen".

Der Grund für die aufziehenden Winde ist ein Tiefdruckausläufer, der sich ab Freitag von Nordwesten her der Bundesrepublik nähert. Der Wetterdienst empfiehlt deshalb, am Wochenende daheim zu bleiben. Denn der Aufenthalt im Freien werde am Wochenende "selten angenehm" ausfallen.

Der vom DWD mitgelieferte Freizeitvorschlag ist allerdings auch nicht gerade vergnügungsteuerpflichtig: "Das erste Wochenende des Jahres eignet sich durchaus zum ausgiebigen Hausputz", schlagen die Meteorologen vor.