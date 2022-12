Wie ist das zu erklären?

Kalte Luft ist schwerer als warme Luft, deswegen ist es in klaren und windstillen Nächten in Tälern am kältesten. Und deswegen hatte der Funtensee im Berchtesgadener Land schon wieder minus 35 Grad und auch am Samstag wird es wieder auf diesem Niveau sein in jener Gegend (hier die Vorhersage ). Wenn warme Luft aus Westen gegen diesen schweren Kaltluftblock anstinken will, schafft sie das deshalb eher in der Höhe, während unten der bräsige Frost liegen bleibt. Das hat zur Folge, dass Schneeflocken in der Warmluftzunge zu Regen schmelzen, aber zuunterst wieder in die Frostluft fallen, das führt zu Glatteisregen.