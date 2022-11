Im Nordosten der USA hat ein Schneesturm für Chaos gesorgt. Für die Region um die Stadt Buffalo im Westen des Bundesstaates New York sagte der Nationale Wetterdienst »historischen Schneefall von mehr als vier Fuß«, mehr als 1,20 Meter, voraus. Am Vormittag (Ortszeit) lagen laut der Nachrichtenagentur AP an einigen Orten bereits 60 Zentimeter Schnee. Der Wetterdienst warnte vor »einer Sicht von nahezu null, fast unmöglichen Reisen, Schäden an der Infrastruktur und einer Lähmung der am härtesten getroffenen Gemeinden«.