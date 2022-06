In Deutschland ist es an vielen Orten schwül, warm und heiß. Allerdings steigt die Wahrscheinlichkeit für Gewitter und Unwetter. »Das Gewittertief ›Qiara‹ zieht von Frankreich zu den Britischen Inseln und schaufelt schwül-warme Luftmassen in den Süden und Westen des Landes«, teilte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach mit. Nördlich und östlich davon sorge Hoch »Frido« für reichlich Sonnenschein und weiter ansteigende Temperaturen.