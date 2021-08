Unbeständige Wetteraussichten Dem Sommer geht die Puste aus

Dichte Wolken, viel Regen, mancherorts auch Gewitter: In den nächsten Tagen verkleidet sich der Spätsommer als Herbst. Oder, in den Worten der Meteorologen: »Temperaturen von über 25 Grad rücken in weite Ferne.«