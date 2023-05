Wetter in Deutschland »Auf einmal ist Sommer«

28 Grad sind möglich

Am Samstag zeigten sich dichtere Wolkenfelder am Himmel, dazwischen könne es aber auch sonnige Abschnitte geben. Dazu werden frühlingshafte Temperaturen von 17 bis 23 Grad erwartet, lediglich an den Küsten bleibt es kühler, wie der DWD mitteilt. An den Alpen sowie über dem östlichen Bergland sind demnach einzelne Schauer oder Gewitter und Starkregen möglich.

Am Sonntag ist es laut Prognose im Osten und Süden besonders sonnig, ansonsten bilden sich auch Quellwolken. Lediglich im Nordwesten und über dem südwestdeutschen Bergland seien einzelne Schauer und Gewitter möglich. Die Höchstwerte an den Küsten und im Bergland lägen bei bis zu 20 Grad. Ansonsten werden zwischen 23 und 26 Grad erwartet, im Osten und Süden sind sogar bis 28 Grad möglich. Dazu wehe mäßiger und zeitweise stark böiger Wind aus Nordost bis Ost.