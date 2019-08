Gewitter und starker Regen haben vor allem im Nordosten Deutschlands zahlreiche Feuerwehreinsätze ausgelöst. In Berlin galt am Mittwochabend zeitweise der Ausnahmezustand, Einsätze mussten nach Dringlichkeit statt chronologisch bearbeitet werden. Allein in der Hauptstadt gab es 116 wetterbedingte Einsätze etwa wegen vollgelaufener Keller und umgestürzter Bäume.

Auch in Mecklenburg-Vorpommern mussten Helfer zu zahlreichen Einsätzen ausrücken. In Bad Doberan an der Ostsee liefen rund 60 Keller voll, auf den Straßen staute sich das Wasser.

In Schleswig-Holstein wurden ebenfalls Wege überspült. In der Flensburger Innenstadt wurden Straßen gesperrt, besonders am Hafen soll es laut Polizei Probleme gegeben haben. Dort reichte das Wasser bis an die Gebäude heran. Verletzte oder Unfälle gab es bisherigen Erkenntnissen zufolge nicht.

Fabian Fuchs/DPA Sehr viel Wasser: Treppe zum U-Bahnhof Friedrichstraße in Berlin

Wegen des Unwetters war am Mittwochabend auch ein Teil des "Wacken Open Air"-Geländes in Schleswig-Holstein geräumt worden. Besucher des Heavy-Metal-Festivals wurden aufgefordert, das Gelände zu verlassen und in Fahrzeugen Schutz zu suchen, wie die Polizei mitteilte. Als das Gewitter durchgezogen war, durften die Besucher wieder auf das Festivalgelände.

Zuletzt hatten sich Meteorologen besorgt über die zuletzt heftigen Hitzewellen geäußert, demnach war der Juli zu heiß, zu trocken und zu sonnig. Die Trockenheit erreichte laut DWD "katastrophale Ausmaße".

Das Überschreiten der 40-Grad-Marke war bisher eine Seltenheit. Vor 2019 geschah das laut dem DWD überhaupt erst zehn Mal, seitdem systematisch Temperaturen erfasst werden. Allein am vergangenen Donnerstag aber hatten die Meteorologen solche Werte gleich an mehr als 20 Stationen registriert.

"Wir hatten an einem Tag das, was in Deutschland in 130 Jahren nicht passiert ist", sagte Andreas Friedrich vom DWD. "Das ist so eindeutig, dass es für mich als Meteorologen schon beängstigend ist." Hinzu kommt: Seit Beginn der Temperaturaufzeichnungen war es in Deutschland wohl noch nie so lange so heiß.