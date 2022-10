Wetter in Deutschland Bis zu 26 Grad – Spätsommerfeeling im Oktober

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) verspricht »Spätsommerfeeling«: Es soll in den kommenden Tagen deutlich sonniger werden. »Der Start in die neue Woche verläuft mit Höchstwerten zwischen 20 und 26 Grad im ganzen Land ungewöhnlich warm«, sagte ein DWD-Meteorologe in Offenbach. Demnach bleibt es vor allem in der Südwesthälfte die ganze Woche über ausgesprochen mild.