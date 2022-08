Das Wetter in Deutschland soll am Wochenende überwiegend sonnig und trocken bleiben. Der Samstag bringt viel Sonne, wenige Wolken und keinen Niederschlag, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Freitag voraussagte. Allenfalls im südöstlichen Teil des Landes könne es vereinzelt regnen oder gewittern. Mit Temperaturen zwischen 28 und 34 Grad Celsius sei keine Abkühlung zu erwarten. Mit den höchsten Werten ist demnach im Ruhrgebiet zu rechnen.