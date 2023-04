Viele Sonnenstunden im Norden und eine »ganz passable« Zahl an Sonnenstunden im Nordwesten Deutschlands: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) profitieren diese Regionen zum Wochenauftakt von einem zunehmenden Hochdruckeinfluss. In der Südosthälfte dagegen tummeln sich am Montag die Wolken am Himmel und bringen oft auch etwas Regen, wie der DWD am Sonntag weiter mitteilte. Die Temperaturen steigen auf 8 bis 14 Grad; vom Niederrhein bis zum Emsland wird es bis zu 16 Grad warm.