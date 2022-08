In Deutschland herrscht in vielen Regionen extremer Niederschlagsmangel. Wegen der anhaltenden Trockenheit hatte der Rheinpegel in Emmerich kurz vor der niederländischen Grenze erst kürzlich einen neuen Tiefstand erreicht und war dann noch weiter bis unter die Nullmarke gefallen. Der bisherige historische Tiefststand hatte bei sieben Zentimetern Ende Oktober 2018 gelegen.