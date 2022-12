Wetter in Deutschland Einheitsgrau bis Dienstag

Demnach hat sich über Nordosteuropa ein mächtiges Hochdruckgebiet festgesetzt, das weiter kalte Luft aus Osten nach Deutschland schickt.

Mindestens bis zum Dienstag bleibe es bei dem Einheitsgrau, so der DWD. Der Grund: »Es fehlt in der Atmosphäre einfach an Bewegung«, sagt der Fachmann. So könne wolkenreiche Luft, die bereits seit Tagen über Deutschland liege, nicht »ausgeräumt« werden.