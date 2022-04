Das bevorstehende Wochenende hält laut DWD allerdings erst einmal weiterhin typisches Aprilwetter parat mit Wolken, etwas Sonne, Wind, Regen-, Schnee- und Graupelschauern. Die Temperaturen liegen der Vorhersage zufolge tagsüber am Samstag zwischen fünf und elf, am Sonntag zwischen sieben Grad in Ostbayern und 13 Grad am Rhein. Am Montag sollen dann in Vorpommern neun Grad und am Oberrhein bereits 18 Grad erreicht werden.