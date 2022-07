Hoch »Iosif« sorge vor allem im Südwesten Deutschlands für Hochsommerfeeling, sagte Meteorologe Marcel Schmid vom DWD. Morgen werde dort bis zu 34 Grad erwartet. Aber auch in anderen Regionen sei es vielerorts mit Höchstwerten zwischen 25 und 30 Grad sommerlich. Lediglich an den Küsten wird es den Prognosen zufolge nicht ganz so warm.