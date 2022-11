Es wird vorerst kühler und herbstlicher in Deutschland: In den kommenden Tagen zieht ein Tief über Mitteleuropa und bringt, zumindest vorübergehend, kältere Luftmassen mit sich. Dabei wird in den Alpen auch Schnee erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Allerdings: »Ein starker und nachhaltiger Wintereinbruch mit Schneefällen auch in den Mittelgebirgen ist noch nicht in Sicht«, sagte DWD-Meteorologe Marco Manitta.