15 bis 20 Grad und viel Sonne: In der Mitte Deutschlands wird das Wochenende nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) angenehm mild. In vielen anderen Teilen des Landes geht dem Goldenen Oktober nun allerdings die Kraft aus. Denn vor allem im Norden trüben am Sonntag dichte Wolken die zuletzt spätsommerlichen Sonnentage. Auch an der Donau und am Bodensee wird es deutlich trüber: Dort halten sich die kommenden Tage hartnäckig Nebel und Hochnebel.