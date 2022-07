Am Dienstag klettern die Temperaturen der Vorhersage zufolge nur noch auf 18 bis 23 Grad im Norden und Nordwesten und auf 24 bis 29 Grad im Rest des Landes. Es gibt laut DWD Sonne, Wolken und einzelne Schauer. Zwischen Main und Donau bleibe es heiter und trocken.

Am Mittwoch ändere sich an den Temperaturen weitestgehend nichts, bevor es am Donnerstag schon wieder etwas wärmer werde, so die Meteorologen.