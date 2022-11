Wetter in Deutschland Kurzer Wintereinbruch – es wird wieder milder

Mit Schneefall ist demnach zu Wochenbeginn gebietsweise in Thüringen und Sachsen zu rechnen. Weiter südlich könne es nur in Hochlagen zu Schneefall kommen, ansonsten wird Regen erwartet. Von Westen her lockere es zunehmend auf. Die Niederschläge sollen am Montag in der zweiten Tageshälfte landesweit nachlassen.