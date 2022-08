Wetter in Deutschland Meteorologen warnen vor nächster Hitzewelle

Am Mittwoch und Donnerstag erwarten die Meteorologen reichlich Sonnenschein bei 27 bis 36 Grad am Mittwoch und 29 bis 39 Grad am Donnerstag. Auch die Nächte blieben besonders in Ballungsräumen vielerorts »sehr mild bis tropisch« mit Tiefstwerten um 20 Grad. Sonst dürften die Nachttemperaturen 16 bis 19 Grad betragen.