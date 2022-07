Zunächst befinde sich das Hoch am Dienstag und Mittwoch über Mitteleuropa und bringe zunehmend warme bis heiße Luft aus dem Süden nach Deutschland. Abgesehen vom direkten Küstenumfeld ist laut DWD verbreitet mit Sommertagen mit Höchstwerten, die 25 Grad überschreiten können, zu rechnen. Am Dienstag seien im Westen häufiger heiße Tage mit Höchstwerten von rund 30 Grad dabei. Am Mittwoch und Donnerstag gilt das dann in vielen Regionen in der Mitte und im Süden. Lokal könnte sogar an der 35 Grad-Marke gekratzt werden, sagte Trippler.