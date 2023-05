Der DWD rechnet auch am Pfingstmontag mit heiterem Wetter und durchziehenden Wolken. Regnen wird es den Meteorologen zufolge nicht. Die Temperaturen erreichen maximal 21 Grad im Norden und 26 Grad in der Vorderpfalz. An der Nordseeküste bleibt es laut DWD mit 14 Grad aber deutlich frischer. Warm wird es auch in Baden-Württemberg und Bayern. Auch am Dienstag wird es heiter und teils sonnig bei Höchstwerten zwischen 20 und 25 Grad. Nur im Norden sowie über den Bergen können sich zeitweise Wolken bilden.

Temperaturanstieg am Mittwoch

Nach den Daten des DWD deutet sich am Mittwoch noch ein Temperaturanstieg an. Am Donnerstag ist der 1. Juni, also meteorologischer Sommerbeginn. »Es ist möglich, dass es dann auch einen Sommertag gibt«, sagte der Sprecher. Von einem Sommertag sprechen Meteorologen immer dann, wenn die Temperatur über 25 Grad steigt.