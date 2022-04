Wetter in Deutschland Tief »Nasim« bringt Regen und Sturm

Regen in Oldenburg (Niedersachsen)

Sturmtief »Nasim« sorgt laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den folgenden Tagen für sehr windiges und nasses Wetter in Deutschland. Am Donnerstag wird es den Prognosen zufolge von Nordwesten her stürmisch mit Böen zwischen 60 und 75 Kilometer pro Stunde.

Zudem drohen südlich des Rheinland-Harz-Westerzgebirges bis ins nördliche Alpenvorland sowie an der Nordseeküste demnach teils schwere Sturmböen bis 95 Kilometer pro Stunde. Auf den Bergen werden orkanartige Böen und Orkanböen erwartet. Dazu gebe es von Westen und Nordwesten kräftige, schauerartige Regenfälle mit einzelnen Gewittern sowie gebietsweise Dauerregen. Die Höchstwerte erreichen den Angaben zufolge 9 bis 17 Grad.

Dauerregen im Südwesten Am Freitag drohen in der Südhälfte länger anhaltende und teilweise sehr kräftige Regenfälle. Im Südwesten kann es dabei laut DWD zu Dauerregen mit 20 bis 30 Liter pro Quadratmeter kommen. Im Schwarzwald seien von Donnerstagfrüh bis Samstagmorgen aufsummiert unwetterartige Mengen von 40 bis 70 Liter pro Quadratmeter möglich. Zum Norden hin soll sich der Himmel wechselnd wolkig mit vereinzelten Regen- oder Schneeregenschauer zeigen. Die Höchstwerte liegen laut Vorhersage bei 7 bis 15 Grad, in den Mittelgebirgen bleibt es kühler. Im Süden und an der Ostsee wird lebhafter Südwest- bis Westwind mit stürmischen Böen und Sturmböen erwartet. In den Bergen kann es laut DWD teilweise zu schwerem Sturm und orkanartigen Böen kommen.

Am Samstag stehe dann klassisches Aprilwetter auf dem Programm, bevor zum Sonntag zumindest in der Südwesthälfte eine Wetterberuhigung einkehre, so Meteorologe Marcel Schmid vom Deutschen Wetterdienst.