Regen, Wolken, Kälte Tschüs, lieber Sommer

Für viele Menschen in Deutschland dürfte dieser Sonntag sich wie der letzte Tag dieses Sommers anfühlen: In vielen Ecken des Landes ist es warm und sonnig. Damit ist wohl schon morgen Schluss.

Nach dem sommerlichen Wochenende beginnt die Woche mit wechselhaftem Herbstwetter. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, wird es in weiten Teilen des Landes am Montag dicht bewölkt sein. Nur im Nordosten scheint tagsüber bei bis zu 23 Grad noch häufiger die Sonne. In einem breiten Gebiet von Nordwesten bis Südosten und auch am Alpenrand kann es im Tagesverlauf hingegen länger regnen.

Die Temperaturen klettern nicht über die 17-Grad-Marke. Nachts kühlt es dank der dichten Wolken nur auf 9 Grad ab. Wechselhaft wird es auch im Westen: Vormittags muss dort noch mit Regen gerechnet werden, nachmittags zeigt sich gelegentlich auch die Sonne. Am wärmsten wird es mit voraussichtlich 20 Grad entlang des Rheins.

Am Dienstag bleibt es laut Vorhersage des DWD wolkig, aber meist trocken. Im Westen kann es nachmittags regnen, die Höchsttemperaturen liegen bei 22 Grad. In der Nacht kommt es gebietsweise zu Regen, bevor sich am Mittwoch das wechselhafte Wetter fortsetzt. Es bleibt stark bewölkt und regnerisch, die Höchsttemperaturen liegen dan nur noch zwischen 14 und 20 Grad.