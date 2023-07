Trotz Abkühlung womöglich Tropennacht in Berlin

Rund 35 Grad haben die Temperaturen bislang am Samstag in Berlin erreicht – und könnten im Tagesverlauf sogar noch etwas steigen. Ab dem Abend frischt der Wind dann mancherorts auf und es zieht sich zu, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. In Cottbus und Potsdam war laut DWD schon am Nachmittag die 35-Grad-Marke erreicht. Bei Nauen im Havelland seien sogar fast 37 Grad gemessen worden.

Für Abkühlung in Berlin könnten in der Nacht erwartete Regenschauer sorgen. Dennoch werde es laut DWD womöglich eine sogenannte Tropennacht – eine Nacht, in der die Temperaturen nicht unter 20 Grad fallen. Begünstigt werde das durch die starke Bewölkung am Abend und in der Nacht. »Die Wolken wirken da wie eine warme Bettdecke«, sagte ein DWD-Sprecher. Tropennächte kommen nur an ein paar wenigen Tagen im Jahr vor, besonders in Stadtgebieten.

Schwere Gewitter in der Nacht in Bayern

Im Laufe des Abends und der Nacht soll es schwere Gewitter und teilweise Unwetter im Großteil Bayerns geben. Am Samstagabend seien vor allem Franken und Schwaben betroffen, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. In der Nacht sollen sich die Gewitter auf das ganze Bundesland bis auf den Südosten ausbreiten. Starkregen und Sturmböen mit bis zu 95 Stundenkilometern sind den Angaben des DWD zufolge möglich.

Nächste Hitzewelle in Südeuropa auf dem Weg

Temperaturen um die 40 Grad tagsüber und 30 Grad nachts machen den Menschen in weiten Teilen Südeuropas zu schaffen. Zwischenzeitlich gab es mancherorts Entspannung – etwa in Südspanien, wo die Temperaturen am Samstag auf unter 40 Grad fielen. Andere Länder wie Griechenland verzeichneten örtlich Höchstwerte von bis zu 44 Grad. Im Westen der Türkei wurden 48 Menschen wegen Hitzschlag im Krankenhaus behandelt. Und bulgarische sowie italienische Meteorologen warnen schon vor der nächsten Welle kommende Woche.